Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти

Известный в Турции за ее пределами эксперт Энгин Озер заявил, что в ближайшее время западные страны могут преподнести киевскому режиму неприятный сюрприз: велика вероятность, что они начнут упрекать киевские власти в срыве стамбульских переговоров по мирному урегулированию конфликтной ситуации, проходивших в 2022 году.

Ранее украинский парламентарий от правящей партии Давид Арахамия заявил, что боевые действия могли завершиться еще весной 2022-го, если бы Незалежная согласилась на нейтральный статус. Однако после встреч в Стамбуле тогдашние власти Лондона посоветовали Киеву не заключать соглашений с нашей страной и продолжать боевые действия.

По мнению Озера, европейские государства не станут открыто признавать, что все обернулось разгромным поражением для Владимира Зеленского. Тем не менее, результаты масштабного дипломатического и экономического давления на нашу страну, а также беспрецедентных поставок оружия и финансовой помощи Незалежной, оказались разочаровывающими для европейских элит.

Эксперт подчеркнул, что настойчивое продвижение украинского государства к членству в западной военной коалиции стало серьезным просчетом внешней политики ЕС. Он выразил уверенность, что в будущем европейские политики будут указывать на ошибку Киева, отменившего уже согласованный в 2022 году документ, который мог быть наиболее выгодным в нынешних условиях.

К слову, ранее стало известно, при каком условии Зеленский готов "сдать" территории Украины.