Аналитик Озер заявил о планах Запада критиковать Киев за переговоры в 2022 году

Запад приготовил Киеву крайне неприятный "сюрприз"
Картинка: сгенерировано ИИ
Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти

Известный в Турции за ее пределами эксперт Энгин Озер заявил, что в ближайшее время западные страны могут преподнести киевскому режиму неприятный сюрприз: велика вероятность, что они начнут упрекать киевские власти в срыве стамбульских переговоров по мирному урегулированию конфликтной ситуации, проходивших в 2022 году.

Ранее украинский парламентарий от правящей партии Давид Арахамия заявил, что боевые действия могли завершиться еще весной 2022-го, если бы Незалежная согласилась на нейтральный статус. Однако после встреч в Стамбуле тогдашние власти Лондона посоветовали Киеву не заключать соглашений с нашей страной и продолжать боевые действия.

По мнению Озера, европейские государства не станут открыто признавать, что все обернулось разгромным поражением для Владимира Зеленского. Тем не менее, результаты масштабного дипломатического и экономического давления на нашу страну, а также беспрецедентных поставок оружия и финансовой помощи Незалежной, оказались разочаровывающими для европейских элит.

Эксперт подчеркнул, что настойчивое продвижение украинского государства к членству в западной военной коалиции стало серьезным просчетом внешней политики ЕС. Он выразил уверенность, что в будущем европейские политики будут указывать на ошибку Киева, отменившего уже согласованный в 2022 году документ, который мог быть наиболее выгодным в нынешних условиях.

К слову, ранее стало известно, при каком условии Зеленский готов "сдать" территории Украины.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

Новая выходка Алиева: Азербайджан открыто поддержал врага России

Баку продолжает гнуть свою линию

ВСУ готовят новый "Курск" – Сырский не блефует: что происходит в зоне СВО

Противник старается изменить ситуацию на поле боя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей