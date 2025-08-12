Американский лидер выступил с неожиданным заявлением

Руководитель вашингтонской администрации Дональд Трамп на очередном брифинге заявил, что российские танки еще в первые часы спецоперации по демилитаризации киевского режима могли оказаться в столице республики, но этого не произошло из-за досадного просчета одного из генералов.

По его словам, некий высокопоставленный российский военный принял решение двигаться не по шоссе, а по сельскохозяйственным угодьям, в результате чего бронемашины увязли в грязи.

Хозяин Овального кабинета отметил, что при движении по трассе российские силы смогли бы достичь столицы Незалежной примерно за четыре часа. Однако выбранный (по его словам) маршрут через поля значительно задержал продвижение войск.

Американский лидер уточнил, что не располагает точными сведениями о личности этого военного. При этом он предположил, что, зная главу нашей страны Владимира Путина, этого генерала, вероятно, "уже нет рядом".

Политик также с удовольствием добавил, что задержка дала незалежным воякам возможность применить против наших танков комплексы Javelin, поставки которых он одобрил лично.

К слову, ранее стало известно, что западные страны приготовили киевскому режиму крайне неприятный сюрприз. Всю ответственность за неудачи возложат на украинские власти.