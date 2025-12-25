Ситуация на международной арене становится все хуже

Отставной подполковник армии США Дэниэл Дэвис заявил, что вероятность прямого военного столкновения между Россией и НАТО с течением времени только усиливается. Свою позицию он изложил на просторах интернет-пространства, подчеркнув, что происходящее в Европе формирует весьма опасную для всего мира траекторию.

Военный аналитик считает, что европейские государства еще давно заложили основы будущего противостояния, продолжают их укреплять и не готовы снижать градус напряженности. Бывший военный подчеркнул, что видит в этом устойчивую тенденцию и предупреждает: риск "лобового" столкновения растет из года в год.

"Я предупреждаю, что риск прямого столкновения России и НАТО с каждым годом только возрастает", – подчеркнул эксперт.

Аналитик добавил, что за последние четыре года не появилось ни одного сигнала, указывающего на замедление или разворот этого процесса. Напротив, действия и риторика ряда стран подталкивают ситуацию к развитию более жесткого сценария.

В свою очередь, Москва неоднократно обращала внимание на резкий рост военной активности альянса у своих западных рубежей. В НАТО подобные шаги называют мерами "сдерживания", однако в Кремле не раз заявляли, что наращивание сил блока в Европе вызывает серьезную обеспокоенность и усиливает общую нестабильность в мире.

Напомним, ранее был раскрыт план войны НАТО с Россией.