CNN: план НАТО на случай войны с Россией не выдерживает критики

"Три–пять лет": раскрыт план войны НАТО с Россией
Картинка: сгенерировано ИИ
Западные государства усиленно готовятся к эскалации конфликта

Западные аналитики открыто признают: сценарии НАТО на случай прямого конфликта с Россией выглядят куда менее убедительно, чем это принято показывать публично. По данным CNN, у альянса действительно есть планы ведения войны и всевозможные расчеты, но по факту они остаются только на бумаге.

Эксперты указывают, что правительства стран НАТО не спешат делать то, что необходимо для серьезного укрепления обороны. Формально цифры и стратегии существуют, однако реальные возможности альянса им не соответствуют. По сути, оборонная модель строится на ожиданиях и допущениях, а не на существующих ресурсах.

Британские военные аналитики также признают: при нынешних темпах подготовки Великобритании может потребоваться около десяти лет, чтобы быть готовой к гипотетическому конфликту. Общество и политики заняты внутренними проблемами, которые в большом изобилии присутствуют в королевстве.

При этом союзники Лондона говорят о гораздо более сжатых сроках. Но даже эти оценки, по мнению экспертов, упираются в решимость политиков и готовность принимать непопулярные решения.

"Наш анализ и наши союзники говорят нам: ну, может быть, у вас есть три-пять лет. Однако, это вопрос воли, как общественной, так и политической, а также компетентности", – отметил отставной британский генерал Ричард Бэрронс.

Тем временем, Москва продолжает фиксировать рост активности западной военной коалиции у границ РФ. В альянсе называют это "сдерживанием", однако в Кремле не раз заявляли, что подобные действия лишь усиливают напряженность и создают новые риски для всей Европы.

К слову, ранее новый мирный план по Украине вызвал недоумение у жителей Германии.

Источник: CNN ✓ Надежный источник
