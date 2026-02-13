Никита Пресняков прилетел к Алле Пугачевой на Кипр и пустил "мужскую слезу"

34-летний певец заселился в отеле, рассказав, что его трогает

Никита Пресняков решил навестить бабушку, которая ныне живет на Кипре. Оставшийся один в Нью-Йорке певец в один момент прилетел на остров. Исполнитель сообщил в социальных сетях, что улетел из Штатов.

"Мужская слеза на подходе", – сообщил Пресняков.

Пресняков заселился в отеле, сняв на видео рыжего кота, спавшего в кресле. Никита обратил внимание, как красивы бездомные коши на острове.

"Они могут зайти в любой отель. И всех их любят", – рассказал Пресняков.

Кстати, в мае Пугачева увиделась с дочерью – в мае Кристина Орбакайте прилетала в Лимасол, где дала концерт. На выступление пришла бывшая примадонна, взявшая с собой Лизу и Гарри.

А на днях, пишут СМИ, из Куршевеля на Кипр вернулся муж певицы Максим Галкин*, снявший супругу крупным планом. В личном блоге артист выложил ряд снимков – чем спровоцировал обсуждения.

Недавно 34-летний Пресняков порассуждал о жизни в соцсетях, заявив, что она "слишком коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно". В 2025-м он развелся с моделью Аленой Красновой, которая, по слухам, вернулась в Москву из Америки на фоне финансовых проблем.

*признан иноагентом решением Минюста