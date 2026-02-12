Bloomberg: Кремль может вернуться к расчетам в долларах

Если Москва примет предложение Трампа, мировая система претерпит кардинальные изменения

Москва рассматривает предложение по возвращению к долларовым расчетам в рамках широкого экономического сотрудничества с Белым домом. Информация содержится в меморандуме "высокого уровня", который получил распространение в российских "верхах", по данным Bloomberg.

Возвращение к расчетным операциям в американской валюте – один из семи пунктов меморандума. Они могут применяться, в том числе, для операций с энергоносителями из РФ.

Если предложение будет принято, политика Кремля совершит "ошеломляющий разворот", а мировая система претерпит "кардинальные изменения", говорится в материале.

Вашингтон уже обсуждает поэтапную отмену санкционных мер как часть мирного соглашения. До сих пор Москва искала альтернативы доллару и двигалась в сторону Китая. Поэтому на Западе считают маловероятным заключение сделки со Штатами, которая бы противоречила интересам КНР, говорится в материале.

В документе также содержатся направления, в которых интересы Москвы и Вашингтона могут совпасть после урегулирования украинского конфликта.

Официальные заявления Кремля на этот счет пока отсутствуют.

В 2024 году президент России Владимир Путин, выступая на ВЭФ, заявлял, что Россия не проводит дедолларизацию – она не отказывалась от расчетов в американской валюте, а столкнулась с отказом. Поэтому Москва вынуждена искать иные возможности.