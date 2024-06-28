Академик Наумкин предрек крушение долларовой системы через 15-20 лет

Гегемония американцев всем надоела

В свое время Соединенные Штаты Америки сумели грамотно распорядиться сложившейся в мировом пространстве ситуацией и буквально навязали всей планете свое владычество. Власть Вашингтона в существенной мере обеспечивается долларовой системой, от расчетов в "баксах" зависят практически все страны. Однако уже достаточно скоро эта система должна обрушиться.



Своим мнением по данному поводу поделился академик, научный руководитель института востоковедения РАН Виталий Наумкин. Опытный эксперт также сориентировал по датам, когда произойдет это ожидаемое многими государствами событие.

Специалист уверен, что уже в ближайшие 15-20 лет нашей стране удастся взять под контроль международные финансовые рынки. После этого долларовая система будет обрушена. Все игроки международной арены освободятся от навязанной американцами системы расчетов.

"Тогда рухнет и вся эта зависимость стран Ближнего Востока, как, впрочем, и государств других регионов от США, их валюты", – подчеркнул известный эксперт-международник.

Наумкин напомнил, что Россия очень активно выступает за дедолларизацию, а это важнейший шаг на пути обрушения выстроенной Америкой финансовой системы. Эксперт добавил, что многие страны поддерживают Россию и хотят поскорее избавиться от американской гегемонии.

К слову, ранее россиян с долларами на руках предупредили о ловушке.