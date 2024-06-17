Экономист Катасонов предупредил россиян с долларами о проблемах с обменом

Ситуация на мировом рынке стремительно меняется

Еще совсем недавно Соединенные Штаты Америки по праву считались одним из самых мощных государств со стабильной экономикой и отличными финансовыми показателями. Однако сейчас ситуация в стране резко ухудшилась. Американские власти пытаются убедить население и мировую общественность в том, что растущие темпы инфляции – всего лишь временное явление. Однако опытные эксперты говорят о другом.



Так, известный российский экономист Валентин Катасонов подчеркнул, что дела в США на самом деле обстоят весьма неблагоприятно, и вскоре государство может столкнуться с гиперинфляцией. Учитывая, какую огромную роль американский доллар играет на мировом рынке, проблемы Соединенных Штатов аукнутся практически всем странам. На этом фоне и россияне с долларами на руках могут оказаться в ловушке.

Катасонов пояснил, что с высокой долей вероятности, если США столкнутся с серьезными финансовыми вызовами, они начнут действовать радикально. В частности, могут попросту запретить обмен стремительно дешевеющей национальной валюты. Таким образом, люди не смогут обменять накопленные доллары на деньги других стран.

США не допустят массовый обмен долларов, так как это может привести к тотальному обрушению всей многолетней пирамиды долгов, основанной на долларе. Ее крах по факту будет означать обрушение самих Соединенных Штатов, что Вашингтон, разумеется, не позволит.

К слову, ранее россиянам рассказали о новом штрафе.