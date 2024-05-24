Выигравший в лотерею россиянин рассказал, куда потратит 607 млн рублей

Россиянин выиграл 607 млн рублей в лотерее: куда он их потратит
Фото: unsplash.com
Мужчина не ожидал такого счастья, когда покупал билет

Житель Челябинской области некий Алексей стал победителем лотереи. Он выиграл 607 млн рублей и стал новым рекордстменом. 

Россиянин утверждает, что узнал о призе, когда собирался идти на работу. Сперва он впал в ступор и отказывался верить в случившееся, а после позвонил руководителю, отменил все дела и ошарашенно смотрел в экран телевизора в течение двух часов. Мужчина признался, что столько же он смог бы заработать, если бы получал зарплату в течение 500 лет.

После всех налоговых отчислений ему достанется 516 млн рублей. Часть денег победитель намерен отправить на строительство собственного дома за городом, что-то отдаст на благотворительность. Как распорядиться с оставшейся суммой, он пока не решил – это будут определять на семейном собрании с матерью и сестрой.

"Наверное, часть средств отдам им...Еще есть время подумать, как и куда лучше вложить суперприз", – признался магнитогорец.

У счастливчика будет три с половиной года, чтобы оформить выигрыш на себя. После этого деньги перечислят в течение 180 суток с момента заявки.

Источник: URA.RU

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