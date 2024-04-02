Штраф за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в 2024 году - "Известия"

За проступок могут ввести ответственность

Российские власти подумывают о том, чтобы начать штрафовать граждан за недопуск газовщиков в квартиры. Такое новое наказание может появиться уже в этом году. Сообщается, что соответствующий проект рассматривают законодатели.



Согласно документу, проступком, за который придется расплачиваться, станет нежелание пускать газовщика в квартиру. Если представитель профильной конторы по обслуживанию газового оборудования в многоквартирном доме не сможет выполнить свою работу из-за отказа граждан пускать его домой, это обернется для последних штрафными санкциями.

Кроме того, в нашей стране могут начать штрафовать за нежелание заключать договор о техническом обслуживании и самостоятельную замену газового оснащения дома.

Если инициатива будет одобрена, простым жителям многоквартирного дома за такое нарушение придется выложить от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц накажут более внушительной суммой от 25 до 100 тысяч рублей, а юрлиц оштрафуют на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же в итоге из-за действий нарушителей произойдет авария или пострадают другие люди, штрафные санкции многократно увеличатся.

К слову, ранее пенсионеров с банковской картой предупредили о штрафе.За пожилыми людьми будут следить внимательнее.