Штраф за недопуск газовщиков в квартиры могут ввести в 2024 году - "Известия"

Жителям России придумали новый штраф
Фото: www.unsplash.com
За проступок могут ввести ответственность

Российские власти подумывают о том, чтобы начать штрафовать граждан за недопуск газовщиков в квартиры. Такое новое наказание может появиться уже в этом году. Сообщается, что соответствующий проект рассматривают законодатели.

Согласно документу, проступком, за который придется расплачиваться, станет нежелание пускать газовщика в квартиру. Если представитель профильной конторы по обслуживанию газового оборудования в многоквартирном доме не сможет выполнить свою работу из-за отказа граждан пускать его домой, это обернется для последних штрафными санкциями.

Кроме того, в нашей стране могут начать штрафовать за нежелание заключать договор о техническом обслуживании и самостоятельную замену газового оснащения дома.

Если инициатива будет одобрена, простым жителям многоквартирного дома за такое нарушение придется выложить от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц накажут более внушительной суммой от 25 до 100 тысяч рублей, а юрлиц оштрафуют на сумму от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же в итоге из-за действий нарушителей произойдет авария или пострадают другие люди, штрафные санкции многократно увеличатся.

К слову, ранее пенсионеров с банковской картой предупредили о штрафе.За пожилыми людьми будут следить внимательнее.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
По теме

В России раскрыли причину дерзких высказываний Макрона о Путине

Француз занял воинственную позицию

Какие артисты извинялись перед украинцами: опубликован список

Публичные заявления звезд получили широкий резонанс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей