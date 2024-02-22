Пенсионеров с банковской картой предупредили о штрафе

За пожилыми людьми будут следить внимательнее

В последнее время налоговики усиливают контроль за финансовой деятельностью граждан нашей страны. Так, в прессе появилась информация, что под более пристальное внимание этой службы попали вышедшие на пенсию россияне. Подозрительные операции по банковской карте могут стать причиной серьезных штрафов.



Налоговики отслеживают реальное материальное положение граждан за счет проверки финансовых операций. Лица, которые получают пенсию, официально не работают, но на самом деле имеют дополнительный "черный доход", будут взяты на карандаш.



Отмечается, что особый контроль устанавливают за пожилыми россиянами, в распоряжении которых есть несколько объектов недвижимости или просто роскошная квартира. При наличии нескольких квартир пенсионера могут заподозрить в сдаче жилых метров в аренду и нежелании платить налоги с дохода.



Также нарваться на проверку могут пенсионеры, которым на банковскую карту приходит слишком много денежных средств. Это могут расценить как спрятанную от налоговой зарплату или использование карты третьими лицами для отмывания денег.



Отмечается, что такие действия пожилых граждан могут расценить как мошенничество. Люди получают повышенные выплаты от государства в виде пенсии, но при этом имеют трудоустройство или другой доход. Штраф может доходить до 120 тысяч рублей.



К слову, ранее стало известно, какие пенсионеры имеют право на повышенные социальные выплаты.

