Юрист назвал пенсионеров, которым положены надбавки до 29 тысяч рублей

Солидная прибавка повышает качество жизни

О том, как живут российские пенсионеры, снято немало материалов. Часто пожилые люди с трудом сводят концы с концами, выживая на мизерную пенсию. Однако некоторым категориям пенсионеров полагается солидная прибавка. Об этом рассказал известный российский юрист Вадим Виноградов.



Декан факультета права НИУ ВШЭ напомнил, что на солидные доплаты могут рассчитывать россияне, потрудившиеся в сельской местности или в районах Крайнего Севера, а также те, кто по состоянию здоровья получили инвалидность. Кроме того, доплаты положены лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники.



Более того, ряд пенсионеров могут рассчитывать на доплаты в сумме, сопоставимой с целой зарплатой в некоторых регионах. Речь идет о выплатах в размере от 17 до 29 тысяч рублей. Такая солидная прибавка положена гражданам, имеющим особые заслуги.



Так, получившие ордена "Трудовой славы" любой из трех степеней, а также чемпионы Олимпийских и Паралимпийских игр должны дополнительно получать по 17 833 рубля. Самая внушительная доплата положена Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда и некоторым другим особо отличившимся гражданам. Им доплачивают по 29 686 рублей.



К слову, ранее стало известно, какую категорию пенсионеров освободили от платы за капитальный ремонт и вывоз мусора.

