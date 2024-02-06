Названа освобожденная от платы за капремонт и вывоз мусора категория пенсионеров

Некоторым лицам положены льготы

Каждый владелец квартиры по закону должен платить взносы за капитальный ремонт дома. Однако есть некоторые категории граждан, которые от такой обязанности освобождаются. Например, если жилье признано аварийным, то и платить за ремонт помещения не потребуется. Об этом сообщила юрист Ирина Сивакова.

Она рассказала, что не начисляют плату за капитальный ремонт жителям новостроек на первых нескольких лет после сдачи дома, а также жителям, в чьих домах меньше пяти квартир.

Также Ирина Сивакова отметила, что от уплаты взносов освобождаются некоторые категории пенсионеров. Так, за капремонт платить не придется одиноким неработающим собственникам жилья преклонного возраста. Это актуально и для инвалидов 1-2 группы.

Юрист напомнила, что 70-летним людям предусмотрена компенсация затрат на взносы по капремонту дома в размере 50 процентов. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, то льготу увеличат до 100 процентов. Ирина напомнила, что компенсация рассчитывается от суммы норматива, а не от той, что указана в квитанции.

Пользоваться льготами на капитальный ремонт дома могут те, у кого есть дополнительные звания и награды. Юрист напомнила, что в разных регионах это разные категории пенсионеров, и лучше уточнять по месту прописки.

Плата за вывоз мусора уменьшается для пенсионеров, которые числятся федеральными льготниками. Для этой категории граждан предусмотрена компенсация за коммуналку в целом, в том числе частичное освобождение от платы за ТКО.

Ранее Собянин сообщил, что с января 2024 года пенсии и социальные пособия вырастут на 5 процентов.