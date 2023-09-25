Собянин рассказал об уникальных разработках столичных компаний

Число патентов участников Московского инновационного кластера выросло на 25%

Столица в последние годы переживает настоящий технологический бум. Только за прошедшие месяцы 2023 года участники Московского инновационного кластера (МИК) запатентовали на четверть изобретений больше, чем в прошлом году. Всего же на платформе МИК зарегистрировано уже более 19,8 тыс. патентов.

Специалисты объясняют столь взрывной рост уникальных изобретений тем, что для участников МИК создана полноценная экосистема охраны и коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, привлечения инвестиций и получения льгот от правительства Москвы.

В частности, предприниматели могут бесплатно занести в блокчейн-сеть объекты, сведения о правообладателях и затратах на создание интеллектуального труда, а затем начать управлять нематериальными активами компании в цифровой форме.

Под залог интеллектуальной собственности можно получить льготный кредит до 50 млн рублей, при этом поручителем перед банком выступает город. Компенсирует Москва и затраты на получение патента: до 75 тыс. рублей за российский патент и до 2 млн рублей для подачи заявки на зарубежный патент.

В своем блоге мэр Сергей Собянин привел несколько примеров компаний, получивших патент и поддержку правительства Москвы. Среди них российская инжиниринговая компания Ergohaus – ООО "Эргострой", которая проектирует, производит и монтирует светопрозрачные конструкции премиум-класса для фасадного остекления частных домов и коммерческой недвижимости. Предприятие получило патент на сечение узла раздвижной панорамной системы VIZIO.

Получателем поддержки стал также ООО "Менделеевский инжиниринговый центр", созданный на базе РХТУ им. Менделеева. Компания запатентовала способ получения промежуточного соединения для производства лекарственного средства "Карведилол", необходимое пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее Сергей Собянин рассказал о вкладе инвесторов в социальное развитие Москвы.