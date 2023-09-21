Собянин сообщил о первом миллионе упаковок лекарств по офсетному контракту

Собянин сообщил о первом миллионе упаковок лекарств по офсетному контракту
Фото: t.me/mos_sobyanin
Объемом инвестиций в городе по таким соглашениям достиг уже 5 млрд рублей

Москва получила 1 млн упаковок лекарственных препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний в рамках офсетного контракта, указал Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что город заключил соглашение на закупку товаров еще шесть лет назад. Такой договор был первым в России. Инвестор провел локализацию важного производства в фармацевтическом кластере в "Алабушеве". А столица взамен дала гарантии по закупке продукции.

Поставки по соглашению начались в 2021 году. Москва начала получать 29 лекарственных препаратов. Всего было заключено девять подобных соглашений в медицинской отрасли которые помогают обеспечить население необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

Офсетный контракт является долгосрочным соглашением поставки со встречными инвестициями. Взамен на производство город обещает гарантированные закупки продукции инвестору. Заключение контракта возможно только на конкурсной основе, участие в офсете представляет взаимную выгоду для сторон.

Столица продолжает развивать практику заключения офсетом – город подписал уже двенадцать соглашений. В этом году – семь контрактов в разных отраслях с совокупным объемом инвестиций в 5 млрд рублей.

В 2023-м Москва решила распространить заключение офсетов на все сферы городского хозяйства, компании могут рассчитывать на дополнительные льготы в рамках мер поддержки – это снижение налоговой ставки, льготная аренда за землю, субсидирование расходов при подключении к сетям, а также множество других преференций.

Источник: Официальный сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник
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