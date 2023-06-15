Собянин рассказал о приоритетных направлениях инвестиций в экономику Москвы

В 2022 году более 100 млрд рублей было направлено на проведение научных исследований и разработок

Каждый пятый рубль инвестиций в экономику Москвы в прошлом году пошел на развитие промышленности, технологий связи и науки. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. В общей сложности это составило более 1,1 трлн рублей.

Больше всего было инвестировано средств в IT-сферу – 570,5 млрд рублей. В частности, эти деньги пошли на разработку новых видов программного обеспечения для промышленных предприятий и гражданского пользования.

Значительную сумму – 396,5 млрд рублей – инвесторы вложили в развитие промышленности. Более 106 млрд рублей направили на проведение научных исследований и разработок. Кроме этого, предприятия Москвы вкладывали средства в производство транспортных средств и оборудования, лекарств и медицинских материалов.

В целом, это доказывает, что в Москве создан благоприятный инвестиционный климат. Причем власти города продолжают его совершенствовать.

"Сегодня предприятиям предоставляется 20 видов преференций, среди них субсидии и целевые займы. Разработан и ряд антикризисных инструментов. В итоге за счет постоянного роста инвестиций за 11 лет объем промышленного производства в Москве вырос на 55%",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее стало известно, что столичные власти расширили перечень специальностей для именных стипендий студентам.