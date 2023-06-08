Собянин одобрил проект строительства логистического парка на севере Москвы

Собянин одобрил проект строительства логистического парка на севере Москвы
Фото: mos.ru
Инвесторы уже вложили 3,4 млрд рублей

В Москве одобрено строительство пяти разных объектов – Центра подготовки сборных команд России по баскетболу, детсада, центров инноваций и импортозамещения, а также логистического парка в Молжаниновском районе.

Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство объектов будет обеспечено инвестициями девелоперов в рамках программы по формированию место приложения труда. Средства вкладываются инвесторами в жилье, соцобъекты, офисные, промышленные и иные здания. Город же предоставляет помощь в льготах

Суммарная площадь объекта должна составить более 44,5 тыс. квадратов с занятостью более чем для 500 москвичей. На реализацию проекта вложили 3,4 млрд рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в городе еще четыре года назад. Инициатива предполагает наделение инвесторов льготами при планировании строительства объектов промышленного назначения, офисов, зданий для организаций образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры и иных сфер.

новости партнеров

Объявлено об отправке войск НАТО на Украину

Названа основная причина

Газ за рубли: Путин открыл вентиль для соседей

Правда, топливо будет не российским

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей