Собянин одобрил проект строительства логистического парка на севере Москвы

Инвесторы уже вложили 3,4 млрд рублей

В Москве одобрено строительство пяти разных объектов – Центра подготовки сборных команд России по баскетболу, детсада, центров инноваций и импортозамещения, а также логистического парка в Молжаниновском районе.

Как указал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство объектов будет обеспечено инвестициями девелоперов в рамках программы по формированию место приложения труда. Средства вкладываются инвесторами в жилье, соцобъекты, офисные, промышленные и иные здания. Город же предоставляет помощь в льготах

Суммарная площадь объекта должна составить более 44,5 тыс. квадратов с занятостью более чем для 500 москвичей. На реализацию проекта вложили 3,4 млрд рублей.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена в городе еще четыре года назад. Инициатива предполагает наделение инвесторов льготами при планировании строительства объектов промышленного назначения, офисов, зданий для организаций образования, науки, здравоохранения, спорта, культуры и иных сфер.