Собянин расширил перечень специальностей для именных стипендий студентам

Получать спецвыплаты от столичного правительства смогут учащиеся еще по 26 направлениям

Москва поощряет молодых людей, добивающихся высоких результатов в учебе и принимающих активное участие в жизни города. Таким студентам бакалавриата и специалитета, обучающимся особенно востребованным в столице профессиям, полагаются специальные выплаты. В новом учебном году перечень особо важных профессий пополнят еще 26 направлений. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В частности, претендовать на именные стипендии в 2023/24 учебном году смогут бюджетники-бакалавры на направлении "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура" (38.03.10), "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" (07.03.02), "Регионоведение России" (41.03.02), "Востоковедение и африканистика" (58.03.01) и др. Для бюджетников на специалитете список пополнили направления "Стоматология" (31.05.03), "Фундаментальная и прикладная биология" (06.05.02), "Фундаментальная и прикладная физика" (03.05.02) и др. Весь перечень новых направлений можно посмотреть на портале mos.ru.

"Претендовать на выплаты могут те, кто достиг хороших результатов в учёбе и принимает активное участие в общественной жизни вуза и города",

– подчеркнул Собянин в своем телеграм-канале. Он напомнил, что программа именных стипендий правительства Москвы действует с 2003 года. Размер стипендии в этом году – 6500 рублей в месяц.

Ранее в Москве расширили программу оплачиваемых стажировок для детей участников СВО.