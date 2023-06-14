Москва возродит знаменитую киностудию имени Горького - Собянин

Москва возродит знаменитую киностудию имени Горького - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В скором времени в столице появится еще одна креативная площадка для полного цикла производства кино

Знаменитая Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького переходит из федеральной собственности в собственность города Москвы. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О том, какие перемены несет это решение, в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Киностудия им. Горького известна фильмами, составляющими золотое наследие советского кино: "Семнадцать мгновений весны", "Тихий Дон", "Офицеры", "Карнавал", "Три тополя на Плющихе", "Морозко", "Вам и не снилось…", "Королевство кривых зеркал", "Гостья из будущего" – вот лишь немногие фильмы, снятые на этой площадке. Однако, к сожалению, кризиса 90-х Киностудия им. Горького не пережила. Производственный процесс там приостановился, состояние студий упало до аварийного.

В последние годы на Киностудии вновь затеплилась жизнь. При поддержке правительства России и Министерства культуры там началась модернизация студийного комплекса. Ведутся съемки. В настоящий момент в производстве находится 12 проектов игрового и 16 неигрового кино. В молодежном креативном пространстве – Кинокампусе Горького – проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино, медиа и цифрового контента, рассказал Сергей Собянин.

"Решение Президента позволит продолжить масштабную модернизацию одной из старейших киностудий страны, основанной еще в 1915 г.",

– пояснил мэр. Успешный опыт возрождения ВДНХ, Северного речного вокзала и других крупных объектов в столице позволяет утверждать, что буквально через несколько лет в Москве появится еще одна креативная площадка со всем необходимым для полного цикла производства кино, написал Собянин в своем блоге.

Ранее мэр рассказал, как пройдет Общегородской выпускной в Москве.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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