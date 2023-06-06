Онлайн-гид "Узнай Москву" 10 лет помогает лучше узнать столицу - Собянин

Онлайн-гид "Узнай Москву" 10 лет помогает лучше узнать столицу - Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Сейчас на портале собраны данные о более чем 2,2 тыс. зданий

Проект "Узнай Москву" отмечает юбилей. Он возник десять лет назад и за эти годы из краткого справочника вырос в крупный онлайн-гид, которым ежедневно пользуются тысячи жителей и гостей столицы. Мэр Сергей Собянин поздравил команду успешного проекта с плодотворной работой.

Проект "Узнай Москву" был запущен в 2013 году. На памятниках архитектуры размещались таблички с QR-кодом, на которые можно было навести смартфон и прочитать на экране, например, что это за здание, когда было построено, кому принадлежало, увидеть его исторические снимки. Постепенно проект охватил не только культурные памятники в центре Москвы, но и стал полноценным онлайн-гидом по всему городу.

"Работают как web-версия, так и мобильное приложение. Благодаря ему вся Москва как на ладони – можно проложить кратчайший путь до заинтересовавшего объекта или, наоборот, узнать, какие достопримечательности находятся неподалеку от вас",

– отметил Собянин в своем блоге. В частности, сейчас портал предлагает 256 прогулочных маршрутов по Москве и 29 виртуальных туров, с помощью которых можно осмотреть закрытые для посещения объекты, например, особняк Лопатиной на Большой Никитской улице, где размещается посольство Бразилии.

На портале можно записаться на бесплатные экскурсии, заблаговременно узнать о днях открытых дверей закрытых обычно особняков и других памятников. Здесь можно пройти квиз, чтобы проверить свои знания об истории Москвы, или составить маршрут интересной прогулки с ребенком, в том числе по родному району.

Ранее Сергей Собянин рассказал москвичам, как помочь исполнить детские мечты через проект "Давай друЖИТЬ".

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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