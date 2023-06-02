Южная часть МСД будет достроена в 2023 году – Собянин

Это улучшит транспортную доступность 22 районов Москвы

Строительство Московского скоростного диаметра (МСД) идет полным ходом. Окончание работ запланировано на 2023 год. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В своем телеграм-канале градоначальник подробно рассказал о финальных этапах возведения МСД. Так, сейчас строители Южной рокады прокладывают кабель на участке от улицы Марьинский парк до МКАД, после чего смогут приступить к укладке асфальтобетонного покрытия.

На участке от Павелецкого направления МЖД до развязки с МКАД проложили половину общей ширины дороги. В июне начнутся работы на второй половине ширины.

На участке от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД основные строительные работы завершены. Сейчас специалисты кладут тротуарное покрытие, высаживают деревья, делают газон. Этот участок планируется закончить к июлю, а в целом строительство южной части Московского скоростного диаметра должно быть завершено в текущем году.

"Этот участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов столицы с населением порядка 2,5 млн человек",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее мэр предложил москвичам выбрать цвет новых линий метро.