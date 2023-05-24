Собянин предложил москвичам выбрать цвет новых линий метро

Голосование открыто в "Активном гражданине"

Московский метрополитен продолжает расширяться. Строятся новые станции, прокладываются новые линии. Чтобы пассажирам было удобнее ориентироваться, на карте метро все линии имеют свою окраску. Какого цвета будут строящиеся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии, мэр Сергей Собянин предложил решить москвичам.

Сначала несколько слов про сами будущие линии.

Троицкая линия (№16) протянется от станции ЗИЛ до города Троицк. Она повысит транспортную доступность города примерно для миллиона человек – жителей юго-запада столицы и Новой Москвы.

Рублево-Архангельская линия (№17) соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за МКАДом.

Бирюлевская линия (№18) пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а в перспективе возможно продление этой линии в Щербинку и другие поселения Новой Москвы.

Разрабатывая цветовую палитру для новых линий, специалисты учитывали сразу несколько факторов, например, уже "занятые" цвета, "соседство" цветов на схеме метро, их восприимчивость глазом. В результате было предложено 4 комбинации :

Лиловый, лавандовый, песочный;

Изумрудный, графитовый, рубиновый;

Оливковый, сиреневый, медный;

Сиреневый, графитовый, песочный.

Сейчас на платформе "Активный гражданин" идет голосование, где можно выбрать цвета будущих линий метро, сообщил Сергей Собянин.

"Выбор за вами, друзья!" – написал мэр в своем блоге.

Ранее Собянин рассказал, как обновление Замоскворецкой линии метро улучшило ситуацию для пассажиров.