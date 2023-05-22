Собянин рассказал об увеличении производства продуктов питания в Москве

Собянин рассказал об увеличении производства продуктов питания в Москве
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Быстрее всего растет объем выпуска рыбной продукции

Собственное производство продуктов питания в Москве увеличивается рекордными темпами. Только за первый квартал 2023 года в столице выпустили 10,8 тыс. тонн рыбной продукции – это на 17,5% больше показателей прошлого года. Такие данные привел в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Производство шоколада, конфет и других сладостей выросло в Москве на 10,8%, хлеба в январе-марте текущего года в городе стали выпекать на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличилось производство и московских колбас, других мясных изделий и субпродуктов.

"Вся продукция высокого качества. Она реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом",

– подчеркнул мэр.

Сергей Собянин отметил, что город поддерживает пищевую отрасль. В частности, 24 предприятия получили статус промышленного комплекса и соответствующие налоговые льготы. Это помогает производителям развиваться: выходить на новые рынки сбыта, находить партнеров и, как следствие, наращивать объемы выпуска продукции.

Ранее Собянин рассказал о налаженном экспорте в другие страны московской высокотехнологичной продукции.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Киев объявил о поимке ЧВК "Вагнер" в ловушку в Бахмуте

Украинцы отрицают сдачу городу

Лидеры G7 сделали несколько заявлений о России

"Большая семерка" обратилась к Китаю и Ирану

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей