Собянин рассказал об увеличении производства продуктов питания в Москве

Быстрее всего растет объем выпуска рыбной продукции

Собственное производство продуктов питания в Москве увеличивается рекордными темпами. Только за первый квартал 2023 года в столице выпустили 10,8 тыс. тонн рыбной продукции – это на 17,5% больше показателей прошлого года. Такие данные привел в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Производство шоколада, конфет и других сладостей выросло в Москве на 10,8%, хлеба в январе-марте текущего года в городе стали выпекать на 10% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Увеличилось производство и московских колбас, других мясных изделий и субпродуктов.

"Вся продукция высокого качества. Она реализуется как в Москве, так и в других регионах и за рубежом",

– подчеркнул мэр.

Сергей Собянин отметил, что город поддерживает пищевую отрасль. В частности, 24 предприятия получили статус промышленного комплекса и соответствующие налоговые льготы. Это помогает производителям развиваться: выходить на новые рынки сбыта, находить партнеров и, как следствие, наращивать объемы выпуска продукции.

Ранее Собянин рассказал о налаженном экспорте в другие страны московской высокотехнологичной продукции.