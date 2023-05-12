Сергей Собянин сообщил о первой трансплантации сердца в Боткинской больнице

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Уникальную операцию провели в московской Боткинской больнице. Пациенту пересадили донорское сердце. Трансплантация прошла успешно. Теперь медики наблюдают за тем, чтобы организм адаптировался к новому органу.
Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, 58-летний мужчина поступил в Боткинскую больницу по скорой. Он и ранее страдал от хронической сердечной недостаточности, которая не поддавалась лечению, а тут наступил криз, единственным выходом из которого была пересадка здорового органа от донора.
В результате слаженной работы большой команды медиков: кардио- и сердечно-сосудистых хирургов, трансплантологов, перфузиологов, анестезиологов-реаниматологов и медсестер – мужчине удалось сохранить жизнь.
"Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время – 190 минут",
– сообщил мэр. Он отметил, что операции по трансплантации органов и тканей, в том числе почек, печени, роговицы, костного мозга, проводятся в Боткинской больнице с 2018 года, но трансплантация сердца была сделана впервые.
Столь сложные операции стали возможны благодаря полному техническому переоснащению Боткинской больницы, а также высокому профессионализму сотрудников.
Ранее Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником медсестер и медбратьев Москвы.
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