Сергей Собянин сообщил о первой трансплантации сердца в Боткинской больнице

Врачам удалось справиться всего за полтора часа

Уникальную операцию провели в московской Боткинской больнице. Пациенту пересадили донорское сердце. Трансплантация прошла успешно. Теперь медики наблюдают за тем, чтобы организм адаптировался к новому органу.

Как рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, 58-летний мужчина поступил в Боткинскую больницу по скорой. Он и ранее страдал от хронической сердечной недостаточности, которая не поддавалась лечению, а тут наступил криз, единственным выходом из которого была пересадка здорового органа от донора.

В результате слаженной работы большой команды медиков: кардио- и сердечно-сосудистых хирургов, трансплантологов, перфузиологов, анестезиологов-реаниматологов и медсестер – мужчине удалось сохранить жизнь.

"Соединение с донорским сердцем прошло за максимально короткое время – 190 минут",

– сообщил мэр. Он отметил, что операции по трансплантации органов и тканей, в том числе почек, печени, роговицы, костного мозга, проводятся в Боткинской больнице с 2018 года, но трансплантация сердца была сделана впервые.

Столь сложные операции стали возможны благодаря полному техническому переоснащению Боткинской больницы, а также высокому профессионализму сотрудников.

Ранее Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником медсестер и медбратьев Москвы.