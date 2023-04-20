Собянин рассказал о новых стандартах медпомощи для мам с детьми, пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Собянин рассказал о новых стандартах медпомощи для мам с детьми, пациентов с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
В "инфарктную сеть" города входит более 20 больниц

Медицинское обслуживание в Москве постоянно совершенствуется. Под особой защитой города находятся пациенты из группы повышенного риска: дети, беременные женщины, люди с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Так, для удобства онкобольных при крупных стационарах Москвы организованы многопрофильные онкологические центры. Теперь пациенты могут проходить диагностику, лечение и последующее диспансерное наблюдение в одном месте, причем недалеко от дома. Записаться на прием к специалисту или вовремя вспомнить о плановом обследовании помогает "Персональный онкопомощник" – этот проект сопровождения пациентов с онкологией реализуется в столице уже 2,5 года, и за это время его помощью воспользовались более 120 тысяч человек.

Для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями организована специальная "инфарктная сеть", в которую входят больше 20 городских больниц.

Для будущих мам и новорожденных детей в 2022 году открыли 2 современных перинатальных центра – при ММКЦ "Коммунарка" и ГКБ №67 им. Ворохобова. Неонатальный скрининг расширен до 36 наследственных заболеваний.

"В рамках Госпрограммы "Столичное здравоохранение" постоянно улучшаем качество медицинских услуг",

– подчеркнул Сергей Собянин.

Ранее сообщалось о открытии новой детской больницы на 200 мест в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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