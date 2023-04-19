Собянин рассказал о результатах реформы столичной службы занятости

Собянин рассказал о результатах реформы столичной службы занятости
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Работники сферы трудоустройства отмечают профессиональный праздник

Уровень безработицы в Москве стабильно держится на низкой отметке, сейчас он составляет 0,37%. Во многом таких позитивных результатов удалось добиться благодаря новому подходу к деятельности службы занятости. На это обратил внимание мэр Сергей Собянин, поздравляя сотрудников столичной службы занятости с профессиональным праздником 19 апреля.

Реформа службы стартовала в 2019 году. От формального подхода к подбору вакансий в бюро по трудоустройству тогда решительно отказались в пользу индивидуального подхода к каждому конкретному карьерному сценарию. Теперь все соискатели могут бесплатно пройти тестирование, повысить квалификацию, освоить новую профессию.

"Мы помогаем всем: молодым мамам, соискателям старше 50 лет, людям с ограниченными возможностями здоровья, начинающим и опытным специалистам",

– отметил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В базе столичной службы занятости сейчас порядка 400 тысяч актуальных вакансий. Плюс специалисты используют современные сервисы по подбору работы: рекрутинговые центры, марафоны трудоустройства. А на днях состоялось масштабное мероприятие – Всероссийская ярмарка трудоустройства, где свыше 200 крупнейших компаний представили на пяти площадках службы занятости почти 13 тыс. рабочих мест. Участие в ярмарке приняли более 10 тысяч москвичей.

Сейчас в столице открыто 59 офисов трудоустройства в центрах госуслуг "Мои документы". Флагманские центры "Моя работа" действуют на ул. Щепкина и ул. Куусинена. Центр "Моя карьера" работает на ул. Сергия Радонежского. Учебный центр "Профессионал" принимает посетителей на Рязанском проспекте и ул. Академика Скрябина, а начинающих предпринимателей ждут во флагманском центре для на Шаболовке.

Ранее Сергей Собянин рассказал про уникальный проект по переквалификации сотрудников столичных предприятий.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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