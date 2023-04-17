Около 100 заводов в Москве заработают раньше срока благодаря "зеленому коридору" – Собянин

Время, отведенное на административные процедуры, сократили вдвое

Почти 100 заводов в Москве будут построены или открыты после реконструкции раньше запланированного срока благодаря так называемому административному "зеленому коридору" (fast track). Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

"Зеленый коридор" для строительства промышленных объектов площадью от 1,5 тыс. квадратных метров был запущен столичными властями в феврале этого года. В рамках проекта различные бюрократические процедуры, такие как согласование предоставления земельного участка, присвоение учетного номера, разрешение на установку временных ограждений и т.п., проводятся быстрее. К примеру, срок проведения государственной экспертизы проектной документации составляет для участников не 42 дня, а всего 20 дней.

За счет этого реализация масштабных проектов в столице ускорилась.

"Благодаря "зелёному коридору" срок выполнения административных процедур сократили в 2 раза, им воспользовались уже около 100 проектов",

– отметил Собянин в своем телеграм-канале.

Помимо этого, Москва предлагает и другие меры поддержки промышленного строительства. В частности, почти 60 объектов, которые идут по "зеленому коридору", возводятся в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для них город предоставил землю в аренду без торгов, причем некоторые участки выданы по ставке рубль в год. Зато, когда эти производства будут запущены, там смогут устроиться на работу более 27 тысяч человек.

Предприятия, которые появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", оформив статус резидента, получат и другие льготы: освобождение на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов; 2% ставки налога на прибыль и пр.

Таким образом, Москва создает комфортные условия для бизнеса и развития промышленности, горожане получают рабочие места, а страна – продукцию, в том числе ту, которую прежде приходилось закупать за рубежом.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта.