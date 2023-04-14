Собянин: собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта

Собянин: собственные разработки в московском газовом секторе помогли отрасли стать независимой от импорта
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Программа импортозамещения в данной сфере реализуется в столице с 2017 года

Газовый сектор Москвы сегодня уже практически не зависит от импорта. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его данным, уже более 91% компонентов, используемых "Мосгазом", производится в России, в том числе собственными силами столичной компании.

Программа по развитию собственного производства в московском газовом секторе стартовала в 2017 году. За это время в "Моспромгазе" организовали полный цикл изготовления большей части необходимого оборудования и материалов. Речь, в частности, о газовой арматуре, газораспределительных приборах, шкафах автоматики и управления для систем газораспределения и теплоснабжения и т.д.

При этом при производстве продукции для газового сектора делается особый акцент на экологическую безопасность.

"Газораспределительные пункты (ГРП) города постоянно модернизируем – заменяем старое оборудование на инновационное. Только за 2022 год выпущено 33 пункта редуцирования газа",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, добавив, что до 2030 года в Москве планируется реконструировать еще около 100 ГРП. 

Ранее власти Москвы объявили об открытии "зеленого коридора" для проектов строительства и реконструкции промышленных объектов в столице.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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