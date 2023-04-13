Собянин рассказал о благоустройстве территории рядом с новыми станциями БКЛ

Для пассажиров организовали новые пешеходные дорожки и подъездные маршруты

Развитие сети метрополитена в Москве включает в себя не только строительство новых станций, но и благоустройство близлежащей территории. О том, как преобразилась местность около новых станций БКЛ "Варшавская", "Каширская", "Печатники" и "Сокольники", рассказал мэр Сергей Собянин.

Первое, что делается всегда – это оборудование путей подхода и подъезда к станциям, включая удобные съезды для маломобильных пассажиров.

Помимо этого, около "Варшавской" БКЛ устроили "зеленые зоны" отдыха и ожидания со скамейками, неподалеку становили уличные тренажеры.

Поблизости от "Каширской" БКЛ привели в порядок два сквера.

У кинотеатра "Тула" около "Печатников" БКЛ оборудовали тренировочный комплекс для гонок с препятствиями.

Вокруг станции БКЛ "Сокольники" провели комплексные работы по благоустройству, которые затронули прилегающие улицы, сквер Огнеборцев, территорию около главного входа в парк "Сокольники" и памятник Николаю Гастелло.

Везде спрятали под землю нависавшие раньше сверху провода, установили новые остановки общественного транспорта со слотами для подзарядки телефонов, обновили систему освещения.

"Всего благоустроили больше 35,5 га территории. Теперь жителям ближайших районов будет комфортнее добираться до метро",

– отметил мэр в своем телеграм-канале.

Ранее Собянин рассказал о строительстве в Москве четырех новых электродепо для обслуживания поездов метро.