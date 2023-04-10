Социальную помощь в больницах Москвы за полтора года получили 76 тысяч человек – Собянин

Специальные координаторы разыскивают родных пациентов, помогают с документами, оказывают психологическую поддержку

Экстренная госпитализация – всегда стресс для человека, а если он живет один и не может никому сообщить о своем состоянии, то уровень его беспокойства может настолько вырасти, что будет мешать нормальному выздоровлению. Поэтому в 2021 г. в Москве запустили проект "Социальная помощь в больницах". За прошедшие полтора года такую помощь получили 76 тысяч человек.

Ситуации у людей, попавших в больницу, бывают самые разные: кто-то не взял с собой телефон и не может вспомнить номер родных, кому-то после выписки нужно помочь организовать уход на дому, кто-то хотел бы попросить соседей покормить кошку и полить цветы во время своего отсутствия, но не знает их телефон.

Раньше немедицинскими проблемами пациентов приходилось заниматься врачам и медсестрам. Но теперь все эти вопросы решают специальные сотрудники – социальные координаторы. Они помогают с документами, могут связаться с районной соцслужбой или участковым полицейским, вызовут такси или просто найдут время поговорить с человеком и развеют его тревоги.

"Работа соцкоординаторов очень ценна. Всем, особенно одиноким и пожилым, пациентам после тяжёлых операций, людям с ограниченными возможностями здоровья, важно знать, что даже если рядом нет близких, им всегда есть к кому обратиться и на кого положиться",

– подчеркнул в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Важно, что социальную помощь могут получить все, кому она необходима. Для этого не нужно подавать никаких заявлений – координаторы сами, в ходе общения с пациентом или от врача, выявляют запрос и предлагают помощь.

Ранее Собянин рассказал о работе единого центра поддержки участников СВО.