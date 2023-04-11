Ученые нашли способ заставить рак самоуничтожиться

Ученые нашли способ заставить рак самоуничтожиться
Фото: unsplash.com
Эксперимент уже проверен на мышах

Организм способен самостоятельно избавляться от ненужных ему клеток, однако для раковых опухолей процесс может быть заблокирован. Из-за этого злокачественные новообразования разрастаются и переходят на другие части организма человека. 

Сравнительно недавно ученым удалось изучить новый процесс гибели клеток – ферроптоз. Они подозревают, что его активация может быть связана с раком. 

Специалисты из Северной Каролины смогли установить, что этот тип разрушения может влиять на глиобластому – рак мозга. Открытие является сенсационным, поскольку эта опухоль считается неподдающейся лечению. 

Ученым удалось установить, что процесс ферроптоза может запускать определенная диета с отсутствием двух важных аминокислот – цистеина и метионина. Они содержатся в цельном зерне, говядине, яйцах, птице, бразильских орехах, рыбе, свинине. Отсутствие этих веществ в рационе грызунов хорошо себя зарекомендовало в лечении рака легких и поджелудочной, поскольку клетки становятся более подверженными химиотерапии.

"Теперь нам нужно найти способ устранить эти компоненты (цистеин и метионин) за счет диетических потребностей, сохраняя при этом энергетические потребности, которые могут быть у пациента",

– утвержают исследователи.

Источник: New Atlas ✓ Надежный источник
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