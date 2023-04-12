Высокое давление у молодых может оказаться тревожным симптомом

Высокое давление у молодых может оказаться тревожным симптомом
Фото: unsplash.com
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Такие состояния способны приводить к проблемам в работе мозга

Ученые Калифорнийского университета обнаружили связь между наличием высокого кровяного давления в 30-летнем возрасте и развитием деменции к 75 годам. Больше всего это проявилось у пациентов мужского пола.

Всего специалисты изучили 427 испытуемых, сравнив их результаты МРТ и данными анализа пациентов, которые не страдали от высокого давления в 30-40 лет. Оказалось, что уровень нейронных связей в белом веществе у тех, кто испытывал проблемы, был ниже. Это в будущем может приводить к возникновению нейродегенеративных заболеваний.

При этом, по словам ученым, также была замечена связь в результатах у разных полов – мужчины в таких случаях обладали меньшим количеством связей. Они полагают, что это связано с влиянием эстрогена как защитного гормона перед менопаузой.

По данным США, от высокого кровяного давления сейчас страдает порядка 47% взрослого населения. Сейчас не существует полностью эффективного лечения в случае развития деменции – только методы, которые позволяют замедлить развитие болезни. Эксперты полагают, что улучшение диагностических методов может помочь справиться с недугом. 

Источник: JAMA Network Open ✓ Надежный источник
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