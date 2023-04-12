Медик дала россиянам ценный совет перед Пасхой

Медик дала россиянам ценный совет перед Пасхой
Zamir Usmanov/www.globallookpress.com
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Кому-то лучше отказаться от кулича

Пасхальный кулич готовится из белой муки с добавлением сахара. То есть речь идет о продукте с довольно высоким содержанием калорий. Поэтому в день нужно съедать не больше 150 граммов этого хлеба, указала врач-диетолог Галина Мезенцева.

"Опасность от злоупотребления куличами заключается в наборе веса. Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Поэтому с употреблением куличей в пищу лучше не переусердствовать", – объяснила специалист.

Медик указала, что переедание куличами особо опасно для диабетиков, людей, страдающих ожирением, а также тех, у кого повышен уровень холестерина.

"Менее распространена, но более предпочтительна, с точки зрения пищевой ценности, творожная пасха. В ней больше белка и меньше углеводов, чем в классической из белой муки. Но даже при этом больше 100-150 граммов в день съедать не рекомендуется", – констатировала диетолог.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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