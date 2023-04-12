Терапевт назвал самое эффективное средство против сезонной аллергии

И это не таблетки

В центральных регионах России жители могут массово столкнуться с опасными симптомами. Терапевт Тимур Асанов напомнил, что лето – это пыльца злаковых и сорных трав. Кто-то начинает страдать от воздействия солнечных лучей. В целом же иммунитет россиян ослаблен после ковида.

А потому безобидная аллергия может стать довольно опасной – и затронуть работу почек и сердца.

"Хочется обратиться к людям: помогите облегчить нам работу. Следите за собой, постарайтесь не нервничать, успокойтесь, наладьте режим сна и больше гуляйте. Это самое простое и вместе с тем эффективное, что вы сейчас можете сделать для своего здоровья", – порекомендовал медик.

Асанов указал, что уже сталкивается с соответствующей симптоматикой: визуально на людях это проявляется в виде дерматита, экземы и крапивницы.