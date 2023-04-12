В Московской области прошла годовщина акции "Доброе дело"

В Московской области прошла годовщина акции "Доброе дело"
Фото: пресс-служба правительства Московской области
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Сегодня во всех муниципалитетах Московской области проходили мероприятия, посвященные акции, которая стартовала 12 апреля 2022 года. Самые яркие из них прошли в Балашихе, Химках, Королеве.

Ребята из разных муниципалитетов собрались, чтобы помочь бойцам, находящимся в зоне СВО. Волонтеры общались с бойцами и узнавали, какая помощь им нужна. Они создали необходимое снаряжение, сортировали гуманитарный груз и писали письма.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин, волонтеры Подмосковья всегда на связи с жителями новых регионов.

"Они из первых уст знают, какая помощь больше всего сейчас нужна, и стараются оперативно ее передать – продукты питания ли это, предметы личной гигиены, одежда, медикаменты", – отметил он.

Студенты колледжей шьют спальники и термобелье, а в волонтерских штабах изготавливают маскировочные сети и окопные свечи. Более 10 тысяч маскировочных сетей уже сделаны в 40 городских округах Подмосковья, а около 60 тысяч окопных свечей изготовлено в 50 муниципалитетах, рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

"Еще волонтеры изготавливают носилки, теплые вещи, сухие супы, каши и многое другое, что необходимо нашим воинам", – добавила она.

Волонтеры также собирали комплекты сухого душа с гипоаллергенным гелем, саше с водой и одноразовым полотенцем. В целом, уже изготовлено 350 таких наборов, которые отправятся вместе с маскировочными сетями, окопными свечами, книгами, сканвордами, продуктами и санитарно-гигиеническими средствами. Воспитанники детских садов и их родители также присоединились к акции, принеся футболки, носки, влажные салфетки, бритвенные станки и продукты с долгим сроком хранения.

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