Доктор Мясников предупредил россиян о надвигающейся эпидемии

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Решение только одно - прививаться

Заболеваемость корью в России продолжает расти. В прошлом году выявили 114 случаев, а за несколько месяцев 2023-го зафиксировано уже 749. Телетерапевт Александр Мясников считает, что предотвратить заболеваемость корью способна лишь вакцинация.

Коллективный иммунитет, добавил Мясников, был подорван в том числе и из-за антипрививочников. До вакцинации ежегодно от кори умирали 2 млн детей. А когда вакцинация достигла уровня в 90 процентов, болезнь практически искоренили – но упустили ситуацию.

Корь – наиболее заразная инфекция из всех известных медицине. Передается даже через дыхание. От нее можно только привиться.

"Эпидемия кори грозит всегда. Я уже десять лет говорю, что эпидемии кори будут. Они идут волнами по разным странам. Но сейчас, когда общий процент привитых упал до неприемлемо низкого уровня, эпидемия может начаться в любой момент", – заключил медик.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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