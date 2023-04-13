Медик раскрыл причину сильной потливости по ночам

Дело не только в гормонах

Заболевания щитовидки, диабет и другие заболевания могут стать причиной повышенного потооделения в ночное время суток, указал британский врач Джефф Фостер.

Специалист отметил, что обильное потовыделение по ночам всегда говорит о нарушениях в организме. Проблема, как правило, решаема за счет проветривания и замены одеяла. Если это не помогло – обращайтесь к медикам.

Одна из причин – стресс, который в принципе сопровождается нарушением сна и беспокойством. Продолжительное выделение пота по ночам говорит о том, что необходимо обратиться к специалисту.

В число возможных причин медик внес диабет, апноэ во сне (отсутствие дыхания более десяти секунд) или кислотный рефлюкс.