Как спастись от ротавируса: медик дала россиянам простой совет

Как спастись от ротавируса: медик дала россиянам простой совет
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКакие привычки губят сердце
Все начинается с гигиены

"Ротавирусный сезон" скоро даст о себе знать: любители морских курортов традиционно столкнутся с температурой, рвотой и тошнотой. К сожалению, подобная симптоматика – не редкость.

Врач-гастроэнтеролог Ольга Торозова напомнила россиянам о профилактике такого заболевания – элементарная и строгая гигиена.

"Мойте руки перед едой и после посещения туалета и общественных мест. Каждые 15 минут их мыть не нужно. Что касается вакцины, прививки нужны для облегчения симптомов и избежания дальнейших осложнений, в том числе от ротавирусной инфекции", – указала медик.

Если вы не уверены в чистоте собственных рук, руками трогать тело – и лицо в особенности – не нужно. В море идут стоковые воды, в которых миллиарды инфекций. После таких мест необходимо принимать гигиенический душ.

Диета при ротавирусе не так строга – исключите молочку на несколько детей, острую еду, жирную и соленую пищу.

"А включать в рацион нужно слизистые каши на воде, маложирные диетические супы. На третий-четверты йдень можно добавить овощи и мясо на пару, кисели и отвары. Но основное – это водный режим. Пейте чай с лимоном, морсы, компоты и воду: главное, чтобы поступало достаточное количество жидкости в организм", – порекомендовала специалист.

 

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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