Какие привычки губят сердце

Все начинается с питания

На первом месте по причинам смертности стоят сердечно-сосудистые заболевания. По словам врача-кардиолога Егора Новикова, зачастую человек собственными руками губит здоровье.

Начинайте с пересмотра своего рациона и пищевых привычек. Не злоупотребляйте солью, чтобы не повысить риск развития гипертонической болезни и иных патологий сердечно-сосудистого происхождения. Медицина доказала, что сокращение соли нормализует уровень артериального давления у пациентов с гипертонией.

К тому же, здоровому сердцу необходима физическая активность. Сидячий образ жизни негативно отображается на общем состоянии мышц. Недостаточное поступление кислорода со снижением кровообращения приводят к развитию ишемической и гипертонической болезней.