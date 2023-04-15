Какие привычки губят сердце

Какие привычки губят сердце
Фото: www.globallookpress.com
Все начинается с питания

На первом месте по причинам смертности стоят сердечно-сосудистые заболевания. По словам врача-кардиолога Егора Новикова, зачастую человек собственными руками губит здоровье.

Начинайте с пересмотра своего рациона и пищевых привычек. Не злоупотребляйте солью, чтобы не повысить риск развития гипертонической болезни и иных патологий сердечно-сосудистого происхождения. Медицина доказала, что сокращение соли нормализует уровень артериального давления у пациентов с гипертонией.

К тому же, здоровому сердцу необходима физическая активность. Сидячий образ жизни негативно отображается на общем состоянии мышц. Недостаточное поступление кислорода со снижением кровообращения приводят к развитию ишемической и гипертонической болезней. 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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