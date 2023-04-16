Назван легкий способ почистить кишечник от ядов

Назван легкий способ почистить кишечник от ядов
Фото: www.unsplash.com
Регулярная забота о здоровье спасет от серьезных заболеваний

Каждый взрослый человек отлично понимает, что самый надежный способ прожить долгую и счастливую жизнь – заботиться о своем здоровье и регулярно проводить профилактические процедуры. Так, опытный гастроэнтеролог Сергей Вялов обратил внимание, что очень важно ежедневно помогать кишечнику очищаться.

Эксперт напомнил, что в этом отделе организма могут развиваться серьезные заболевания. Грязный кишечник – рассадник полипов, воспалений и прочих неприятностей. Более того, при неблагоприятном развитии событий там даже может сформироваться раковая опухоль.

При этом для того чтобы обезопасить себя, не нужно делать какие-то сложные манипуляции и регулярно посещать врачей. Для очистки организма есть очень простой и приятный способ. Главное – разнообразить ежедневный рацион продуктами, которые богаты клетчаткой.

Регулярно нужно есть фрукты, ягоды, каши, а также любую растительную пищу. Из таких продуктов можно приготовить очень вкусные и полезные блюда.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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