Дерматолог предупредила о вреде фастфуда для кожи

Дерматолог предупредила о вреде фастфуда для кожи
Paul Williams/www.globallookpress.com
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Исключите вредную пищу на пару месяцев, чтобы проверить эффект

В крайне редких случаях проявления акне обусловлены не самой лучшей диетой. Поэтому большинство пациентов могут не отказываться от каких-либо продуктов, указывает дерматолог Вера Воронина.

Питание влияет на степень тяжести акне как фактор последней степени. Однако чем вреднее пища, тем выше риски. Пища с откровенно высоким содержанием углеводов – выпечка, сладости, рис и пшеница – вполне может прибавить вам гнойников на лице, если проблема имеется.

"Также могут повлиять фастфуд, молоко, особенно обезжиренное – в нем больше углевода лактозы. Но такая зависимость есть лишь у небольшого количества людей, особенно с выраженными комедонами", – указала Воронина.

Пациентам с комедонами специалист рекомендует исключить на несколько недель все выше перечисленные продукты – а затем постепенно вернуть в рацион, чтобы оценить реакцию кожи.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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