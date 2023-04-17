Как похудеть к лету без спорта: эндокринолог раскрыла секрет

Как похудеть к лету без спорта: эндокринолог раскрыла секрет
Felix Vogel/www.globallookpress.com
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Все зависит от того, что мы едим

Cамый эффективный подход в снижении жировой массы – пересмотр рациона с регулярными физическими нагрузками. Однако сбросить лишние кило можно и без занятий спортом, указывает врач-эндокринолог, диетолог Анна Кривошеева.

Ключ к достижению лежит в сбалансированной диете. Употребляйте продукты, богатые питательными веществами. 

"Сбалансированная диета фокусируется на основных группах продуктов – цельнозерновых, белках, фруктах и овощах. Каждая группа продуктов обеспечивает организм различными необходимыми питательными веществами для выполнения жизненно важных функций", — указала эксперт.

Рассчитывать количество порций необходимо, принимая в расчет возраст, пол и уровень физической активности. Рассчитывайте суточную норму калорий таким образом, чтобы фиксировался дефицит 500–600 калорий в день. Регулярно пейте воду и заменяйте ей калорийные напитки, такие как сок и газировку.

Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
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