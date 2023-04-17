Куда слетать летом: россиянам придумали замену отдыху в Турции

Куда слетать летом: россиянам придумали замену отдыху в Турции
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
В 2023 году можно съездить на море и поближе, и дешевле

Многие российские туристы в 2023 году расстроены из-за взвинчивания цен на турецких курортах. Отдых на этом популярном направлении вырос в цене в два раза. Россияне вынуждены искать места на абхазских пляжах. Абхазию российские власти даже окрестили основным "зарубежным" курортом.

Когда-то небольшая семья могла слетать в Турцию за 200 тыс. рублей – теперь придется отдать в два раза больше. Снизилось число чартеров. Горящие туры канули в лету. От силы пара миллионов россиян теперь может себе позволить Анталью.

А вот Абхазия потирает руки – республика готова принять в турсезон до 1,5 миллиона россиян. Это направление всячески поддерживается государством. Сюда можно добраться поездами, электричками, автобусами.  Летом запустят "Ласточки", которые будут курсировать от Сочи до Гагры.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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