Куда слетать летом: россиянам придумали замену отдыху в Турции

В 2023 году можно съездить на море и поближе, и дешевле

Многие российские туристы в 2023 году расстроены из-за взвинчивания цен на турецких курортах. Отдых на этом популярном направлении вырос в цене в два раза. Россияне вынуждены искать места на абхазских пляжах. Абхазию российские власти даже окрестили основным "зарубежным" курортом.



Когда-то небольшая семья могла слетать в Турцию за 200 тыс. рублей – теперь придется отдать в два раза больше. Снизилось число чартеров. Горящие туры канули в лету. От силы пара миллионов россиян теперь может себе позволить Анталью.

А вот Абхазия потирает руки – республика готова принять в турсезон до 1,5 миллиона россиян. Это направление всячески поддерживается государством. Сюда можно добраться поездами, электричками, автобусами. Летом запустят "Ласточки", которые будут курсировать от Сочи до Гагры.