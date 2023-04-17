В Коммунарке построили детский стационар - Собянин

Новая восьмиэтажная больница готовится к приему маленьких пациентов

В многопрофильном клиническом центре "Коммунарка" завершено строительство детского стационара. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 17 апреля.

Новенькое восьмиэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание в больнице до 200 юных пациентов. Там есть все самое современное оборудование для диагностики и лечения детей с рождения, в том числе реанимации новорожденных, детской хирургии, травматологии, ортопедии, оториноларингологии.

"Для маленьких пациентов созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы",

– рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Территорию вокруг нового корпуса больницы тоже благоустроили, вымостили дорожки, установили скамейки, сделали освещение. Уже совсем скоро медицинское учреждение начнет работу.

В целом, 2023 год станет прорывным для московского здравоохранения: планируется, что будет введено в эксплуатацию сразу несколько крупных больниц. Еще в 2017 г. столичные власти решили, что правильнее строить новые здания стационаров, чем ремонтировать старые, поскольку современная медицинская техника и оборудование требует особых условий размещения. По примерным подсчетам, Москве требовалось около 1 млн квадратных метров новых медицинских площадей – стационаров и поликлиник – чтобы все жители могли получать качественную медицинскую помощь на самом высоком современном уровне.

Реализации этой амбициозной задачи не помешали ни пандемия коронавируса, ни санкции. В столице строят новые больницы, реконструируют в соответствии с новым московским стандартом поликлиники. За последние пять лет уже 45 стационаров Москвы стали способны оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" после того, как пик заболеваемости ковидом был пройден, стал работать в режиме обычной больницы. При этом комплекс пополняется новыми отделениями. В частности, там был открыт новый Перинатальный центр, который стал первым акушерским стационаром на территории ТиНАО. На 2024 год там планируется ввести в строй уникальный Корпус лучевой терапии, предназначенный для проведения 3D-4D-облучения при онкологических заболеваниях. И вот совсем скоро откроется детский стационар.

Ранее Сергей Собянин рассказал о проекте "Социальная помощь в больницах".