Доктор Мясников раскрыл самый дешевый источник витамина С

Растет преимущественно в российских широтах

Доктор Александр Мясников в эфире телеканала Россия 1" назвал продукт, в котором содержится больше всего витамина С. По словам телетерапевта, дефицит самого витамина приводит к развитию цинги, которая проявляется в виде анемии, слабости, кровоточивости десен и выпадении зубов.

"У вас появляется сыпь, потом вокруг сыпи появляются очаги кровоизлияния. У тебя начинают кровоточить десны. А если уж симптом, то это боль, вот это первое", – указал эксперт.

Витамин C участвует в синтезе коллагена, который необходим для упругости хрящевой ткани, снижает риск развития рака и защищает нас от ежесезонной простуды. Мясников указал, что лучшим источником витамина С в российских широтах остается шиповник.

"В картошке – в кожуре картошки – витамина С тоже вполне достаточно. Но шиповник – рекордсмен", – отметил Мясников.