Медик назвала россиянам самый полезный шашлык

Мяса должно быть в меру, а купленный маринад лучше вообще исключить

Куриный шашлык – наиболее полезный из всех видов этого блюда, считает Ольга Листопадова. Дело в самом курином мясе, наиболее щадящем для организма. Медик рекомендует использовать для маринада лук, специи и минеральную воду. Воздержитесь от добавления сахара, уксуса, соусов и маринадов с сахаром и консервантами.

Допустимая порция для здорового человека – три куска в день.

"Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками. От пива тоже необходимо отказаться. Эти напитки раздражают слизистую желудка, провоцируют вздутие", – отметила специалист.

Листопадова также указала, что обильное употребление жирной пищи (в частности, мяса) провоцирует обострение болезней печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Грубая, твердая еда противопоказана тем, кто страдает язвенной болезнью, скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, пищеводом Баретты.