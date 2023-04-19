Как быстро справиться со скачком давления

Как быстро справиться со скачком давления
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
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Простые физические упражнения позволят быстро снизить подскочившее артериальное давление, указал кандидат медицинских наук Александр Шишонин.

По словам специалиста, помогут повороты головой в правую и левую стороны. Люди с гипертонией, как правило, всегда страдают в области шейного отдела из-за нарушения подвижности. А аккуратные движения шеей поспособствуют его стабилизации.

"Как в школе на уроках физкультуры во время разминки: подбородок к левому плечу, потом – к правому. Делайте это аккуратно, шея не терпит резких движений. Продолжайте 60 секунд", – указал медик.

После выполнения поворотов тридцать секунд еще помассируйте шею ладонями, которые нужно сложить "лодочкой". 

"Осторожными движениями следует помассировать зону от затылка до основания шеи. Обеими руками касаетесь места чуть выше затылка и начинаете мягко давить, плавно съезжая к основанию шеи", - указал Шишонин.

Источник: Медифорум ✓ Надежный источник
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