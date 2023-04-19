Как добиться густых волос: раскрыт главный секрет

Как добиться густых волос: раскрыт главный секрет
Andrey Arkusha/www.globallookpress.com
Придется потратить уйму времени, однако эффект того стоит

Многие полагают, что стрижка вовсе не играет роли для скорости роста волос и их качества. Многое определяется питанием – для красоты и здоровья волос необходимо включать в рацион биотин (или витамин Н) с животными жирами.

По словам врача-дерматовенеролога Ольги Дегтяревой, животные жиры – источник эстрогенов, которые предотвращают андрогенное воздействие на волосы, благодаря чему они не утончаются.

"Кроме того, в организме женщины должно быть достаточно таких микроэлементов, как цинк и железо. Они также влияют на здоровье и красоту волос", – указывает специалист.

И, конечно, важен образ жизни – полноценный сон, исключение исключение травмоопасных укладок с помощью разнообразных резинок, шпилек и невидимок.

"Кроме того, для роста волос нежелательно окрашивать их перекисью водорода 6 и 9% (достаточно 3%)", – уточнила дерматовенеролог.

Источник: Solenka.info ✓ Надежный источник
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