Диетолог раскрыл невероятные свойства капусты

Диетолог раскрыл невероятные свойства капусты
Petrov Sergey/www.globallookpress.com
продолжениеКак защититься от укусов клещей
Поможет и для похудения, и от болезней

Многие осведомлены о важности овощей для здоровья. И, конечно, знают, как они необходимы. Однако не все знают, что именно представляет пользу для организма, указал диетолог Михаил Гинзбург.

Специалист уверяет, что наиболее полезный овощ – обыкновенная белокочанная капуста, которую можно приобрести в каждом супермаркете.

Капуста содержит аскорбиновую кислоту, фолаты и сернистые соединения типа индол-3-карбинол с большим количеством пищевых волокон. А при закваске в ней появится множество пробиотических бактерий, крайне полезных для кишечника.

Именно поэтому капуста обладает противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами, а также помогает снизить риск развития возрастных болезней – даже атеросклероза и сахарного диабета.

Регулярное употребление капусты также снижает риск рака толстой и прямой кишки. Овощ вместе с тем идеален для диеты – на 100 граммов приходится порядка 10-15 ккал. 


Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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