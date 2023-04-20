Как защититься от укусов клещей

Паразиты очнулись с приходом весны и ищут своих жертв

При посещении мест, "облюбованных" клещами, необходимо надевать светлую однотонную одежду с длинными рукавами – такую, чтобы тесно прилегала к телу. Не забудьте о головном уборе, напоминает терапевт Олеся Савельева.

"Самостоятельный и взаимный осмотры необходимо проводить во время прогулки на природе каждые два часа и еще один раз дома. Особенно тщательно необходимо исследовать участки тела, покрытые волосами", – рекомендует медик.

Каждое выбранное вами на природе место для отдыха нужно освобождать от сухой травы и веток в 25-метровом радиусе. Для отпугивания клещей нужно использовать репелленты. Дома же сразу меняйте одежду с бельем и тщательно их осматривайте и сушите.

"Нельзя оставлять эту одежду возле постели или спать в ней – встряхивание одежды не избавляет от клещей", – указывает эксперт.

Если на теле обнаружен раздувшийся клещ, незамедлительно обратитесь в травмпункт, в санэпиднадзор по месту или к терапевту. Ничего на нашли – следите с вниманием за своим состоянием. После удаления клеща осматривайте регулярно рану и следите за температурой тела вплоть до двух недель. При ухудшении здоровья срочно обратитесь к инфекционисту.